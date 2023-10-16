Международная группа астрофизиков выяснила, что формирование галактики Андромеды происходило более драматичным способом, чем Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в препринте статьи в репозитории arXiv.

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Ученые определили детали истории галактики Андромеды, используя методы галактической археологии, в частности, исследуя химический состав звезд и наличие планетарных туманностей — облаков газа и пыли, образующихся из отброшенных внешних слоев звезд на стадии красного гиганта.

Оказалось, что после первоначальной интенсивной вспышки звездообразования от 2 до 4,5 миллиарда лет назад, которое привело к появлению самой галактики, началось образование вторичной популяции звезд, что было вызвано слиянием двух богатых газом галактик. Это подтверждает предположение, что галактика Андромеды пережила слияние двух галактик.