Определена связь между погодой в течение года и качеством вина

Британские и французские ученые выяснили, как связаны погода в течение года и качество вина, произведенного в Бордо. За последние 70 лет качество вин стало лучше, что может быть связано с глобальным потеплением. Исследование опубликовано в журнале iScience.

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Качество вина часто зависит от года, даже если сравниваются вина, сделанные из одного и того же винограда, с одних и тех же растений и полученные с применением одних и тех же технологий. Считается, что на качество вина может оказывать влияние погода, однако подробности до сих пор не были определены. Кроме того, в последние годы появился еще один вопрос: как на вина может повлиять изменение климата.

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Британские и французские ученые проанализировали ежегодные отзывы критиков на вина, произведенные в Бордо (Франция) в период с 1950 по 2020 гг. При этом оценивалось качество вин как на уровне региона в целом, так и на уровне отдельных хозяйств. Далее ученые разработали вычислительные модели, которые позволили выяснить, как на качество вина повлияли погодные факторы, такие как температура и осадки. При этом учитывалась погода в течение всего года, а не только в период созревания винограда, как делалось ранее в похожих исследованиях. В результате оказалось, что за последние 70 лет качество вин из Бордо в среднем улучшалось. Это может быть связано с тем, что производители улучшали свои вина таким образом, чтобы они лучше соответствовали вкусам потребителей, но причина может крыться и во влиянии климата.

«Идеальный» год для производства вина высокого качества, по выводам ученых, должен выглядеть так: холодная влажная зима, теплая влажная весна, жаркое сухое лето, холодная сухая осень. При этом в Бордо такая погода в последние годы действительно стала встречаться чаще, что связано с изменением климата. Вероятно, в будущем, по мере потепления, качество вино из Бордо продолжит улучшаться, но до определенного времени — пока не станет так жарко, что наступит засуха.