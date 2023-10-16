Психологи нашли связь между экранной зависимостью и психическими расстройствами

«Все знают о негативном влиянии экранов и о том, что поведенческая зависимость может иметь те же последствия, что и зависимость от психоактивных веществ, но у нас до сих пор очень мало эмпирических данных, подтверждающих этот вопрос», — отметила автор исследования, клинический психолог Адина Ахмед.