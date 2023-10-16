Caviar выпустила хэллоуинскую линейку iPhone 15 Pro серии UFO

Люксовый бренд Caviar представил эксклюзивную серию iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, которая получила название UFO. Линейка приурочена к Хэллоуину, который отмечается 31 октября.

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В эту коллекцию вошли три кастомные версии смартфона посвященные "внеземной жизни". Флагманская Alien украшена фрагментами метеорита Мерчисон, который содержит аминокислоты из космоса. Они используются в создании белков, которые закодированы в человеческой ДНК. Об этом говорится на сайте компании.

Другую модель Caviar назвал Astral. Его заднюю панель украшает изображение Млечного Пути и 24-каратное золото. В сам корпус смартфона были вставлены фрагменты лунных, марсианских и мюонионалустских метеоритов.

В серию также вошел Starship, изготовленный из авиационного титана, на панели которого изображены контуры космического корабля.

Стоимость этих версий начинается от 7 910 долларов.