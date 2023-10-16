Представлен 3D-монитор с объемным звуком

Компания Acer анонсировала новый монитор SpatialLabs View Pro 27, который получил поддержку 3D-изображения и звука. Устройство способно создавать трехмерный эффект без использования специальных очков, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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SpatialLabs View Pro 27 — это 27-дюймовый монитор с 4K-разрешением, частотой обновления 160 Гц, яркостью 400 нит и контрастностью 1000:1. Монитор оснащен системой камер, которая анализирует положение головы и глаз пользователя, после чего адаптирует картинку под его угол зрения. Таким образом, достигается эффект параллакса, когда объекты на экране кажутся объемными и выступают из плоскости. При этом пользователь в любой момент может переключиться на обычный 2D-режим.

Кроме того, монитор поддерживает 3D-звук, который также зависит от положения головы пользователя. Стереодинамики мощностью 2,5 Вт направляют звуковые волны в точку, где находится слушатель. За обработку звука отвечает искусственный интеллект. По словам представителей Acer, SpatialLabs View Pro 27 — единственный монитор на рынке, который позволяет наслаждаться пространственным аудио без наушников.

Монитор имеет ряд дополнительных преимуществ: антибликовое покрытие экрана, съемный козырек для защиты от света, возможность крепления к стене, регулировку высоты и наклона подставки.

Монитор поступит в продажу в начале 2024 года. Стоимость устройства пока не раскрывается.