Создан крупнейший атлас человеческого мозга

Ученые представили самый большой и подробный «атлас» человеческого мозга. В нем содержатся данные о расположении и функциях 3300 типов клеток, многие из которых ранее были неизвестны науке.

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Исследование провели в рамках проекта, запущенного в 2017 году. Он направлен на каталогизацию клеток, обнаруженных в мозге мышей, людей и нечеловекообразных приматов.

Атлас охватывает нейроны (клетки головного мозга, которые взаимодействуют посредством химических и электрических импульсов) и ненейронные клетки, такие как глия (вспомогательные клетки нервной ткани). По оценкам ученых, мозг взрослого человека содержит около 86 миллиардов нейронов и порядка 84 миллиардов ненейронных клеток.

Ученые применили такие методы, как каталогизация всей РНК в нейронных клетках и изучение химических меток, расположенных поверх ДНК и контролирующих активность генов.

Объединив эти методы, исследователи создали карты развивающегося и взрослого человеческого мозга, а также мозга мартышек и макак. В некоторых исследованиях также изучался мозг шимпанзе и горилл.

Ученые смогли напрямую сравнить мозг людей и приматов и обнаружили, что миллиарды типов клеток, обнаруженных в нашем мозге, также встречаются у шимпанзе и горилл. Но несмотря на общие типы клеток, генная активность этих клеток заметно отличается.

«На самом деле именно связи – то, как эти клетки общаются друг с другом – отличают нас от шимпанзе», – пояснили нейробиологи.

Ученые также отметили, что раскрыты далеко не все свойства мозга. В будущем они намерены расшифровать функцию клеток головного мозга, недавно обнаруженных в глубоких областях, в частности, в стволе. Также планируется установить, как активность генов в различных клетках способствует развитию неврологических заболеваний, сообщает Science.