В гробнице египетской царицы найдены сотни кувшинов с вином 5000-летней давности

Ученые обнаружили в гробнице египетской царицы запечатанные кувшины с вином, изготовленные 5000 лет назад. По данным британской службы новостей SWNS, эта находка, одна из старейших за всю историю, была среди "погребального инвентаря" царицы Мерет-Нейт в Абидосе.

Исследователи Венского университета пояснили, что она была самой могущественной женщиной того периода и, возможно, первой женщиной-фараоном Древнего Египта. Царица Мерет-Нейт была единственной женщиной, у которой была собственная монументальная гробница на первом царском кладбище Египта в Абидосе. Хотя ее истинная личность и подробности правления остаются загадкой, в ходе раскопок были обнаружены сотни кувшинов с вином, некоторые из которых все еще запечатаны.

Монументальный комплекс гробниц Мерет-Нейт в пустыне Абидос, который включает в себя гробницы 41 придворного и слуги, а также ее собственную погребальную камеру, был построен из необожженного сырцового кирпича, глины и дерева, уточняет Fox News. Надписи указывают, что царица Мерет-Нейт сама руководила центральными правительственными учреждениями, таким как, казначейство, что подтверждает идею ее особого исторического значения, выяснили ученые.

Профессор археологии Кристиана Кёлер из Венского университета в Австрии, возглавлявшая немецко-австрийскую группу исследователей, сказала, что многие находки проходят анализ, чтобы раскрыть их тайны. При этом вино в сосудах высохло и пока нельзя утверждать, из чего оно было сделано.

"Мы обнаружили много органических остатков, виноградных косточек и кристаллов, и все это в настоящее время подвергается научному анализу. Вероятно, это второе по возрасту прямое свидетельство существования вина - самое старое также происходит из Абидоса", - сказала Кёлер.