У смартфона Google с «лучшим в мире дисплеем» сломался экран сразу после покупки

Пользователь форума Reddit с ником Secret-Put-3478 рассказал, как он купил флагманский смартфон Google Pixel 8 Pro со сломанным экраном. Ранее эксперты DxOMark поставили новинку на первое место в рейтинге лучших дисплеев.

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По словам Secret-Put-3478, сразу после включения смартфона он обнаружил на его экране зеленую полоску. Причем с момента покупки не прошло еще и часа, а сам пользователь на тот момент все еще находился в магазине.

«Слава Богу, что я был в магазине, когда это произошло», — написал Secret-Put-3478.

Покупателю нового смартфона повезло, что проблема была обнаружена на глазах у продавца. Поэтому он не стал забирать это устройство, и после оформления возврата ему вручили взамен сломанного точно такой же Google Pixel 8 Pro, но с рабочим экраном.

Pixel 8 Pro — это флагманский смартфон компании Google, стоимость которого в базовой комплектации начинается от $1 тыс. (около 97 тыс. руб.). Специалисты лаборатории DxOMark признали модели Pixel 8 и 8 Pro смартфонами с лучшими дисплеями на рынке, присудив устройствам 154 балла.