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Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам

Космические спутники Запада, которые используются в конфликтах, могут стать законными целями для российских ударов. Об этом в разговоре с журналистами заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам
© space x

«Квазигражданская инфраструктура (в космосе — прим. URA.RU) вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности», — заявил Владимир Ермаков, его слова передает РИА Новости.

США и Украина неоднократно сообщали, что ведут переговоры для того, чтобы ВСУ стали получать спутниковые данные. При этом финская компания ICEYE еще в 2022 году дала армии Украине доступ к данным со своих спутников.

К тому же сейчас на Украине есть спутниковые системы Starlink, которые принадлежат американскому миллиардеру Илону Маску. Однако армия России уже научилась глушить спутниковые волны этой системы.

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