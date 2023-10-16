Apple представит новые iPad уже 17 октября

Apple планирует представить свои новые планшеты iPad уже завтра, 17 октября.

Как пишет 9to5Mac, речь идет об iPad Air, iPad mini и iPad 11-поколения. Устройства получат дизайн своих предшественников - iPad Pro и обновленного iPad 10-го поколения.

Что касается технических изменений, то глобальных переработок, вероятно, не будет, однако, по словам инсайдеров, iPad Air получит чип M2, iPad mini - A16 Bionic, а также новый контроллер дисплея, который позволит устранить "желеобразное" прокручивание. Эту проблему при просмотре контента заметили владельцы текущих моделей.

При этом данных о новом iPad пока нет, однако эксперты полагают, что он, как и другие версии, может тоже получить новый чип.