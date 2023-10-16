Астрофизики назвали возможную причину искривления нашей галактики

Темная материя пока с трудом поддается описанию, поскольку она не взаимодействует со светом и остается невидимой. Это значит, что вещество не может состоять из тех же атомов, что и обычная материя. Тем не менее на темную материю приходится до 85% всей материи во Вселенной, тогда как звезды, планеты, космические облака пыли и мы сами состоим из оставшихся 15% материи.