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Ученые выяснили, на какую сторону чаще всего падает монета

Ученые выяснили, какой стороной чаще всего падает подброшенная в воздух монета. Как оказалось, она падает той же стороной, какой ее подкинули вверх, то есть, начальной.

Ученые выяснили, на какую сторону чаще всего падает монета
© РИА Новости

Это удалось выяснить после 350 тыс подбрасываний, сообщает arXiv.org.

Правда, результаты эксперимента не совсем убедительны, поскольку начальной стороной вверх монета падала всего лишь в 50,8% случаев. Однако этого хватило, чтобы ученые опровергли теорию, что вероятность того, на какую сторону момента упадет, равна 50/50.

Ученые объясняют этот феномен прецессией монеты, возникающей в результате изменения направления оси вращения при полете.