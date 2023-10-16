Ученые выяснили, на какую сторону чаще всего падает монета

Ученые выяснили, какой стороной чаще всего падает подброшенная в воздух монета. Как оказалось, она падает той же стороной, какой ее подкинули вверх, то есть, начальной.

Это удалось выяснить после 350 тыс подбрасываний, сообщает arXiv.org.

Правда, результаты эксперимента не совсем убедительны, поскольку начальной стороной вверх монета падала всего лишь в 50,8% случаев. Однако этого хватило, чтобы ученые опровергли теорию, что вероятность того, на какую сторону момента упадет, равна 50/50.