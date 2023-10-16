«Поющие» волны плазмы обнаружили вокруг Меркурия

Вокруг планет, обладающих магнитосферой, наблюдаются так называемые хоровые волны. Отслеживая их с помощью специальных инструментов, можно услышать щебет и свист, отдаленно похожий на птичье пение.

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Хоровые волны были зарегистрированы на Земле, Юпитере и Сатурне. Также они наблюдались на Уране и Нептуне.

Новое исследование, проведенное учеными из Японии и Франции, показало, что «поющие» волны присутствуют и на Меркурии. Однако эта планета, в отличие от других, лишена плотной насыщенной атмосферы и постоянных радиационных поясов, где солнечные частицы попадают в ловушку магнитного поля.

Меркурий находится близко к Солнцу и постоянно подвергается воздействию радиации и солнечного ветра. Он обладает крайне разреженной атмосферой и слабым магнитным полем. Эта планета является одной из самых малоизученных в Солнечной системе.

Чтобы восполнить свои знания о Меркурии, авторы новой научной работы проанализировали результаты миссии Mercury BepiColombo. На борту космического аппарата, запущенного в 2018 году, находится прибор MIO, предназначенный для изучения магнитосферы.

Данные показали, что на Меркурии присутствуют хоровые волны, но проявляются они только в небольшой части магнитосферы, известной как «сектор рассвета». Ученые предположили, что есть некий механизм, способствующий образованию волн в этом районе или подавляющий их на остальной территории. Компьютерное моделирование подтвердило, что в секторе рассвета происходит более эффективная передача энергии от электронов к электромагнитным волнам, что приводит к появлению волн, сообщает Nature Astronomy.

«Дальнейшее понимание и характеристика этих хоровых волн потребует дополнительных наблюдений и анализа», – отметили авторы научной работы.