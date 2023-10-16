Разработчик электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского подразделения

Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu начал ликвидацию своего российского юрлица. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Напомним, что японская Fujitsu начала процесс ликвидации российского подразделения ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" еще в августе 2023 года. По некоторым прогнозам, оно будет окончательно ликвидировано ровно через 12 месяцев - в августе 2024 года. Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала СВО на Украине, однако не заявляла об уходе с российского рынка.

Fujitsu занимается не только разработкой решений для повышения устойчивости бизнеса (как, например, снижения влияния производства на климат, оптимизации и цифровизации производства и логистики - прим. "РГ"), но и программным обеспечением и IT-сервисами. Российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х годов. В РФ данная компания в основном была известна своими ноутбуками и комплектующими.