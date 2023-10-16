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Разработчик электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского подразделения

Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu начал ликвидацию своего российского юрлица. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Разработчик электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского подразделения
© globallookpress.com

Напомним, что японская Fujitsu начала процесс ликвидации российского подразделения ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" еще в августе 2023 года. По некоторым прогнозам, оно будет окончательно ликвидировано ровно через 12 месяцев - в августе 2024 года. Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала СВО на Украине, однако не заявляла об уходе с российского рынка.

Fujitsu занимается не только разработкой решений для повышения устойчивости бизнеса (как, например, снижения влияния производства на климат, оптимизации и цифровизации производства и логистики - прим. "РГ"), но и программным обеспечением и IT-сервисами. Российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х годов. В РФ данная компания в основном была известна своими ноутбуками и комплектующими.

Ранее сообщалось, что нидерландская пивоваренная компания Heineken продала свой бизнес в России крупнейшему производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставрополья - группе "Арнест". Как стало известно из пресс-релиза компании, стоимость 100% пакета акций составила один евро.