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Microsoft начала выгонять пользователей из программы Windows Insider за слив новых функций системы

В последнее время Microsoft активно работает над улучшением своей программы Windows Insider, которая позволяет пользователям тестировать новые функции системы до их официального выпуска.

Microsoft начала выгонять пользователей из программы Windows Insider за слив новых функций системы
© Ferra.ru

Однако некоторые участники программы решили воспользоваться своим положением и «преждевременно» раскрывать её новые возможности.

Недавно известный разработчик и участник программы Windows Insider MVP, FireCube, объявил о том, что его участие в программе было прекращено Microsoft.

Причиной этого стало то, что FireCube ранее опубликовал статью на своём сайте о том, как использовать инструмент ViveTool для активации функции Windows Copilot.

Другой экс-участник программы, Rafael Rivera, поделился своим опытом, рассказав о том, что во время его участия в программе, сотрудники Microsoft регулярно обращались к нему с жалобами на то, что новые функции системы были «преждевременно» раскрыты. Rafael пояснил, что все функции, доступные в публичных версиях, являются общедоступными.

Windows Insider MVP — это программа, созданная для тех, кто активно участвует в тестировании и обсуждении новых функций Windows. Участники программы имеют возможность первыми узнавать о нововведениях и давать свою обратную связь, помогая улучшать продукт.

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