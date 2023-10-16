Microsoft начала выгонять пользователей из программы Windows Insider за слив новых функций системы

В последнее время Microsoft активно работает над улучшением своей программы Windows Insider, которая позволяет пользователям тестировать новые функции системы до их официального выпуска.

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Однако некоторые участники программы решили воспользоваться своим положением и «преждевременно» раскрывать её новые возможности.

Недавно известный разработчик и участник программы Windows Insider MVP, FireCube, объявил о том, что его участие в программе было прекращено Microsoft.

Причиной этого стало то, что FireCube ранее опубликовал статью на своём сайте о том, как использовать инструмент ViveTool для активации функции Windows Copilot.

Другой экс-участник программы, Rafael Rivera, поделился своим опытом, рассказав о том, что во время его участия в программе, сотрудники Microsoft регулярно обращались к нему с жалобами на то, что новые функции системы были «преждевременно» раскрыты. Rafael пояснил, что все функции, доступные в публичных версиях, являются общедоступными.