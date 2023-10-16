В России решили защитить человеческий голос от искусственного интеллекта

В России предложили закрепить охрану голоса в Гражданском кодексе наравне с изображением, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина. В случае отсутствия разрешения гражданина на использование его голоса предлагается ввести ответственность.

Сенаторы разрабатывают законопроект, который закрепит понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта. Такая технология позволяет сгенерировать речь человека без его участия.

В нынешней редакции статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет только об охране изображения гражданина. Если законопроект примут, то гражданин, чей голос использовали без его согласия, сможет потребовать удалить запись из публичного пространства.