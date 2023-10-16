Крымские ученые признали ошибку исчисления возраста сосны Палласа

Предварительное заключение ученых о возрасте сосны Палласа, произрастающей на южных отрогах Ай-Петри в Крыму, оказалось ошибочным. Они считали, что дереву около 1,5 тысячи лет. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

© Вечерняя Москва

До текущего момента в организации сообщали, что работники Никитского Ботанического сада проводят исследование знаменитой сосны Палласа, произрастающей на южных отрогах плато Ай-Петри. В рамках изучения был использован нетравматичный метод оценки возраста дерева, поэтому погрешность не должна была превысить 70 лет.

— Сенсационная новость об определении возраста сосны крымской (Палласа) завершается для заповедника не менее сенсационным разочарованием. Как уточнили в пресс-службе ФГБУН «НБС-ННЦ», предварительное заключение, выдвинутое учеными НБС, оказалось преждевременным и ошибочным, — следует из сообщения.

По итогам последующих проверок стал известен реальный возраст сосны. По мнению ученых, сейчас он может составить 616 лет.