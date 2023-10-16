Крымские ученые признали ошибку исчисления возраста сосны Палласа
Предварительное заключение ученых о возрасте сосны Палласа, произрастающей на южных отрогах Ай-Петри в Крыму, оказалось ошибочным. Они считали, что дереву около 1,5 тысячи лет. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».
До текущего момента в организации сообщали, что работники Никитского Ботанического сада проводят исследование знаменитой сосны Палласа, произрастающей на южных отрогах плато Ай-Петри. В рамках изучения был использован нетравматичный метод оценки возраста дерева, поэтому погрешность не должна была превысить 70 лет.
— Сенсационная новость об определении возраста сосны крымской (Палласа) завершается для заповедника не менее сенсационным разочарованием. Как уточнили в пресс-службе ФГБУН «НБС-ННЦ», предварительное заключение, выдвинутое учеными НБС, оказалось преждевременным и ошибочным, — следует из сообщения.
По итогам последующих проверок стал известен реальный возраст сосны. По мнению ученых, сейчас он может составить 616 лет.
Специалисты из Оксфордского университета после проведенного исследования заявили, что самым большим и зловонным цветам в мире грозит исчезновение. Речь идет о раффлезии, также именуемой мертвым лотосом, или трупной лилией. Эти растения встречаются только в джунглях Юго-Восточной Азии и находятся в большой опасности.