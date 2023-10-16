В России подешевел самый доступный iPhone
На российском рынке подешевел iPhone SE третьего поколения. Об этом Mail.ru.
Журналисты медиа отметили, что SE является самым дешевым смартфоном Apple на рынке. Если на старте продаж в начале 2022 года аппарат стоил 50-70 тысяч рублей, то осенью 2023-го смартфон оказался доступен за 40 тысяч рублей.
Девайс имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, кнопку с Touch ID, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 2018 миллиампер-часов, NFC, стереодинамики.
Авторы портала отметили, что SE — «современный смартфон, сохранивший культовый дизайн старых устройств "яблочного" бренда». Оригинальная модель SE была выпущена в марте 2016 года.
В начале сентября журналисты издания Hi-Tech Mail.ru рассказали, что iPhone 13 подешевел в России. Если на старте продаж смартфон стоил 80 тысяч рублей, то в конце 2023 года он оказался доступен за 67 тысяч рублей.