NASA запустило межполетную станцию к астероиду Психея

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило межполетную станцию Psyche к астероиду Психея при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Ожидается, что космический аппарат долетит до конечной точки маршрута в августе 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

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Космический аппарат должен проверить, является ли астероид Психея ядром протопланеты. Кроме того, ему предстоит определить, как работает лазерная связь — тестирование состоится через три недели, когда он отдалится от Земли на 7,5 миллиона километров. В течение двух лет после прибытия к астероиду станция будет собирать материал для изучения. Целью миссии является изучение вопроса формирования планет.

— Первые 100 дней миссии — это этап ввода в эксплуатацию, называемый периодом начальной проверки, чтобы убедиться в исправности всех полетных систем. Ключом к проверке является обеспечение готовности электрических двигателей к непрерывной работе на длинных участках траектории, — сообщили на сайте NASA.

Потенциально опасный астероид Апофис, который пролетит в 2029 году на близком расстоянии от планеты Земля, может уничтожить некоторую территорию планеты в случае падения. В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра рассказал, к каким последствиям может привести столкновение.