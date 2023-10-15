Представлен большой телевизор для геймеров с 4K-экраном на 120 Гц
Компания Hisense анонсировала страт продаж своего нового телевизора 85E3K-Pro TV на китайском рынке. Новинка с большим экраном получила мощное «железо» и достаточно низкий ценник для подобных устройств, сообщает портал ITHome.
Телевизор оснащен 4К-панелью с частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает четкое и плавное изображение. Также заявлена поддержка 10-битной глубины цвета и наличие встроенной акустической системы формата 2.1 с общей мощностью 60 Вт, что гарантирует качественный звук.
За производительность телевизора Hisense 85E3K-Pro TV отвечает четырехъядерный процессор Arm Cortex-A73 неназванного производителя и 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных, приложений и загрузки фильмов предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти. Также в устройстве предусмотрены такие разъемы, как USB, HDMI и сетевой порт. Имеется ли в устройстве поддержка Android TV, неизвестно.
Hisense 85E3K-Pro TV уже поступил в продажу в Китае по цене в 6,3 тыс. юаней (около 83,8 тыс. руб.). О доступности телевизора за пределами КНР не сообщается.