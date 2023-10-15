Представлен большой телевизор для геймеров с 4K-экраном на 120 Гц

Компания Hisense анонсировала страт продаж своего нового телевизора 85E3K-Pro TV на китайском рынке. Новинка с большим экраном получила мощное «железо» и достаточно низкий ценник для подобных устройств, сообщает портал ITHome.

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Телевизор оснащен 4К-панелью с частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает четкое и плавное изображение. Также заявлена поддержка 10-битной глубины цвета и наличие встроенной акустической системы формата 2.1 с общей мощностью 60 Вт, что гарантирует качественный звук.

За производительность телевизора Hisense 85E3K-Pro TV отвечает четырехъядерный процессор Arm Cortex-A73 неназванного производителя и 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных, приложений и загрузки фильмов предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти. Также в устройстве предусмотрены такие разъемы, как USB, HDMI и сетевой порт. Имеется ли в устройстве поддержка Android TV, неизвестно.