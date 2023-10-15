Стало известно, когда Apple покажет новые iPad, iPad Air и iPad mini

Журналисты издания Supercharged сообщили, что компания Apple представит новые iPad, iPad Air и iPad mini уже 17 октября. Информацию также подтвердил и портал 9to5Mac.

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Стоит отметить, что анонс должен состояться в рамках пресс-релиза. Никакой отдельной презентации корпорация проводить не будет. Сама Apple пока никак ситуацию не прокомментировала.

Ожидается, что в будущих новинках Apple существенно обновит именно «железо» — дизайн останется прежним. По словам инсайдеров, iPad Air получит чип M2, а iPad и iPad mini — будут работать на процессоре A16 Bionic.