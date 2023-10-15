Пользователям Google-поиска разрешили создавать картинки с помощью нейросети

Google представила возможность генерации изображений на основе искусственного интеллекта (ИИ) в своей поисковой системе. Google Search Generative Experience (SGE) позволяет пользователям создавать изображения по текстовому описанию, используя ИИ-модель Imagen.

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Для генерации изображения пользователю достаточно ввести его описание в поисковую строку, и система предложит несколько вариантов, из которых можно выбрать наилучший. Созданное изображение можно будет и отредактировать с помощью текстовых команд. Функция также работает в разделе поиска по картинкам в Google — поисковый запрос можно преобразовать в команду для генератора.

Google утверждает, что при разработке функции учитывала этические и юридические аспекты использования ИИ для создания изображений. Все сгенерированные изображения имеют специальную метку и водяной знак, указывающие на происхождение. Система не генерирует фотореалистичных изображений лиц людей или знаменитостей, а также отказывается от создания картинок, нарушающих политику компании.