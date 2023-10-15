Tesla начала строить «бункерный» ЦОД для суперкомпьютера Dojo
По имеющимся данным, компания Tesla работает над созданием нового центра обработки данных в Остине (штат Техас), который будет иметь «бункерный» характер. Этот шаг согласуется с существующими инициативами Tesla в области технологической инфраструктуры, которые включают в себя эксплуатацию суперкомпьютера Dojo в Сан-Хосе (Калифорния), предназначенного для обучения систем автономного вождения автомобилей.
Суперкомпьютер Dojo основан на заказной архитектуре чипов Dojo D1, и Tesla инвестировала в него значительные средства. В июле Илон Маск объявил, что компания потратит на Dojo более 1 млрд долларов. Эта сумма покрывает расходы на аппаратное обеспечение, инфраструктуру, исследования и разработки.
Tesla активно занимается укреплением своих вычислительных возможностей, которые имеют решающее значение для реализации ее амбиций в области автономного вождения. Новый центр обработки данных в Остине будет играть ключевую роль в технологическом прогрессе Tesla и, возможно, поможет компании выйти на другие направления деятельности, такие как предоставление облачных ресурсов сторонним компаниям. Однако конкретные подробности о центре обработки данных пока не разглашаются.