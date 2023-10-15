Tesla начала строить «бункерный» ЦОД для суперкомпьютера Dojo

По имеющимся данным, компания Tesla работает над созданием нового центра обработки данных в Остине (штат Техас), который будет иметь «бункерный» характер. Этот шаг согласуется с существующими инициативами Tesla в области технологической инфраструктуры, которые включают в себя эксплуатацию суперкомпьютера Dojo в Сан-Хосе (Калифорния), предназначенного для обучения систем автономного вождения автомобилей.

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Суперкомпьютер Dojo основан на заказной архитектуре чипов Dojo D1, и Tesla инвестировала в него значительные средства. В июле Илон Маск объявил, что компания потратит на Dojo более 1 млрд долларов. Эта сумма покрывает расходы на аппаратное обеспечение, инфраструктуру, исследования и разработки.