Представлен «космический» iPhone за 700 тысяч рублей

Производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил новую коллекцию iPhone под названием UFO, которая приурочена к празднованию Хэллоуина и включает три модифицированные версии смартфонов.

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Самая дорогая модель в линейке — Alien, корпус которой выполнен из авиационного титана. На задней панели устройства вместо голотипа Apple разместили рельефное изображение пришельца, глаза которого инкрустированы фрагментами Мурчисонского метеорита возрастом 7 млрд лет. Данная модель доступна в количестве 15 штук по цене от $7,3 тыс. (около 714 тыс. руб.).

В коллекцию также вошли две другие модели — Astral и Starship, объединенные в космическую тематику. Первая версия декорирована изображением спирали Млечного пути, тогда как на второй изображен космический корабль. Версия Astral инкрустирована осколками марсианских и лунных метеоритов. Такая модель, ограниченная 24 штуками, обойдется минимум в $8,4 тыс. (около 817 тыс. руб.). Starship доступна в количестве 99 штук по цене от $7 тыс. (около 686 тыс. руб.).