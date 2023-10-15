Опрос: треть граждан России хотели бы стать начальниками

Примерно каждый двадцатый респондент был руководителем и не желает повторения этого опыта ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», сообщает РИА Новости. «Хотели бы стать начальниками 33% россиян в возрасте 18-65 лет. Уже занимают руководящие посты 8% респондентов. При этом 42% не хотели бы руководить другими людьми. У 6% россиян был опыт руководящей работы, и они не хотят его повторения. Каждый десятый затруднился ответить на этот вопрос», — говорится в исследовании. Больше всего желающих занять руководящие должности проживают в Москве и Московской области, в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке. Самым важным качеством в начальнике 53% респондентов считают профессионализм и компетентность, 27% назвали честность и справедливость.