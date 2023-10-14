Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

В рамках новой схемы мошенники связываются с жертвами и от имен их руководителей выманивают деньги под предлогом спасения от уголовного преследования. Об этом сообщает агентства «Прайм», ссылаясь на пресс-службы «Сбербанка».

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Обычно злоумышленники связываются с жертвами в Telegram. Для этого они создают аккаунты, оформление которых полностью копирует профили реальных руководителей людей. С поддельного аккаунте не пишут, а сразу звонят, заставая тем самым человека врасплох.

Далее «руководитель» сообщает жертве, что находится в данный момент в ФСБ и передает трубку некому силовику. Сотрудник спецслужбы говорит человеку, что его деньги хотят перевести на счета СБУ, подставив тем самым под уголовные статьи за госизмену и шпионаж.

«При этом жертве говорят, что начальник якобы дал хорошую рекомендацию на сотрудника, поэтому деньги можно спасти, переведя их на «безопасный счет», – сказали в «Сбербанке».