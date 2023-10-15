Японцы выпустили кнопочную раскладушку на Android за 20 тысяч рублей

Японская компания P-UP World представила смартфон Mode 1 Retro II, который сочетает в себе дизайн классической раскладушки и функционал современного смартфона под управлением операционной системы Android. Об этом сообщает портал ITHome.

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Раскладушка оснащена внутренним 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением HD+, кнопочным блоком для управления, а также двумя камерами: основной с разрешением 48 Мп и фронтальной на 13 Мп.

В смартфоне также имеется внешний экран, который, судя по всему, способен отображать время и уведомления. Его характеристики не раскрываются.

За производительность Mode 1 Retro II отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также заявлено наличие сканера отпечатка пальцев, аккумулятора емкостью 2500 мАч и быстрой зарядки через порт USB Type-C. Работает новинка под управлением Android 13 с предустановленными Google-сервисами. Вес устройства составляет всего 145 граммов.