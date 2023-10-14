Инсайдер раскрыл характеристики флагмана Oneplus 12

Китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики будущего флагмана OnePlus 12. По его информации, устройство будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит более высокую производительность.

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Также OnePlus 12 получит 6,82-дюймовый экран с разрешением 3168 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ещё пользователи смогут приобрести гаджет в комплектации с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Помимо этого, в смартфоне будет три основные камеры — одна из них обзаведётся дюймовым сенсором Sony IMX989 с разрешением 50 МП. Вдобавок к этому, сзади производитель разместит ультраширокоугольную 48 МП-камеру и телеобъектив для оптического зума с разрешением 64 МП.