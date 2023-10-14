Lenovo начнет выпускать устройства на особой версии Android — Esper Foundation

За этим выпуском последуют еще несколько устройств, включая Lenovo ThinkCentre M70q, M90n-1 IoT и ThinkEdge SE30 v2, которые ожидаются к концу 2023 года. Esper Foundation, основанная на Android 11, предлагает возможности настройки, совместимость с периферийными устройствами, ежеквартальные обновления безопасности и трехлетнюю поддержку. Кроме того, платформа управления мобильными устройствами (MDM) позволяет удаленно развертывать, управлять и обновлять эти устройства из единого интерфейса.