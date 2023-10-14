Китайские майнинг-фермы привлекли внимание национальной безопасности США

Эти опасения связаны с возможным китайским шпионажем, которого некоторые официальные лица опасаются из-за связей этих предприятий с Коммунистической партией Китая или государственными компаниями, часто скрытыми.

В 2021 году, когда Китай запретил майнинг биткоинов, многие из этих ферм переместились в США, а Техас стал одним из центров этого рода деятельности. Однако их присутствие вблизи важнейших объектов инфраструктуры, таких как электросети, представляет определенную опасность. Кроме того, в недавнем докладе говорится о растущем беспокойстве по поводу возможной кибератаки на инфраструктуру США со стороны Китая в случае крупного конфликта.