На аукцион выставили подарок от Apple с открыткой Тима Кука

На аукционе LCG Premier выставили четыре разных iPhone первого поколения, один из которых упакован в транспортировочную коробку FedEx 2007 года. Об этом сообщает портал Apple Insider.

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Аукцион продлится с 13 по 29 октября. На нем коллекционеры смогут приобрести оригинальный iPhone 2G 2007 года с памятью на 4 ГБ и оригинальным чеком из Apple Store и iPhone 2G того же года выпуска с памятью объемом 8 ГБ, запечатанный в коробке компании FedEx.

На аукционе также представлены запечатанный iPod первого поколения на 5 ГБ, iPhone 2G 2008 года на 8 ГБ с iTunes, запечатанный iPhone 2G того же года на 16 ГБ и запечатанные iPhone 3G и 3GS 2008 и 2009 года выпусков соответственно.

В качестве лота на аукционе LCG также выставлена награда сотруднику Apple за 20-летний стаж в компании, датируемая 2020 годом. Она изготовленная из переработанного алюминия, который используется в Mac mini и MacBook Air. Лот поставляется в оригинальной упаковке и включает в себя открытку от генерального директора Apple Тима Кука.