В Совфеде рассказали о Едином цифровом кодексе России

Единый цифровой кодекс России позволит установить четкие правила для ИТ-бизнеса и эффективнее защищать права граждан. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, передаёт «Прайм».

Политик рассказал, что Совфед вместе с правительством РФ занимается кодификацией цифрового законодательства. Скоро все законы в данной сфере объединят в Единый цифровой кодекс.

«Это позволит определить четкие понятные правила игры для ИТ-бизнеса и эффективнее защищать права граждан в цифровой среде», — сказал Турчак.

Он отметил, что государствам необходимо вести диалог о международных договоренностях в сфере цифровой безопасности. Поэтому на площадке ООН Россия представила проект Конвенции по международной информационной безопасности.

Этот документ призван защитить уязвимые страны от произвола агрессивно настроенных государств и подконтрольных им ИТ-гигантов. Конвенция предусматривает использование информационных технологий исключительно в мирных целях.