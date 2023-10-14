В Совфеде рассказали о Едином цифровом кодексе России
Единый цифровой кодекс России позволит установить четкие правила для ИТ-бизнеса и эффективнее защищать права граждан. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, передаёт «Прайм».
Политик рассказал, что Совфед вместе с правительством РФ занимается кодификацией цифрового законодательства. Скоро все законы в данной сфере объединят в Единый цифровой кодекс.
«Это позволит определить четкие понятные правила игры для ИТ-бизнеса и эффективнее защищать права граждан в цифровой среде», — сказал Турчак.
Он отметил, что государствам необходимо вести диалог о международных договоренностях в сфере цифровой безопасности. Поэтому на площадке ООН Россия представила проект Конвенции по международной информационной безопасности.
Этот документ призван защитить уязвимые страны от произвола агрессивно настроенных государств и подконтрольных им ИТ-гигантов. Конвенция предусматривает использование информационных технологий исключительно в мирных целях.
Делегация Совета Федерации 12-14 октября участвует в парламентском форуме (P20) стран «большой двадцатки» в Индии. Андрей Турчак выступил на сессии, посвященной развитию общественных цифровых платформ.