Ученые зафиксировали усиление засух по всему миру

«Почти 40% исследованных территорий страдали от более засушливых, чем обычно, условий. Это означает, что скорость стока многих рек по всему миру была значительно ниже, чем обычно ожидалось.



Кроме того, уровень влажности в почве часто свидетельствовал о последствиях волн тепла, а необходимость более широкого использования воды привело к тому, что уровень грунтовых вод стал ниже по сравнению с более ранним периодом», — отметил профессор JGU Роберт Райнеке.