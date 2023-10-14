Эксперт рассказал, как в России вернуть деньги за бракованный iPhone 15

Продавец в России не имеет права проводить экспертизу бракованного iPhone дольше 30 дней. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», кандидат юридических наук Олег Павлов, объясняя правила возврата бракованных смартфонов Apple в условиях параллельного импорта.

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С релизом iPhone 15 в сети появилось много новостей о различных видах брака устройств. У некоторых смартфонов хрипят динамики, другие ломаются при синхронизации с автомобилями, у третьих быстро портится экран. В США и других странах присутствия Apple компания без проблем меняет неисправные устройства на новые, однако в России, по словам Павлова, при выявлении брака в iPhone 15 (или любой другой модели) потребитель может рассчитывать только на помощь продавца. И то не во всех случаях.

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«Успех при возврате бракованного товара продавцу напрямую зависит от наличия гарантии. Если она есть, то никаких проблемы быть не должно. Ни в случае с интернет-магазином, ни в случае с розничной точкой», – сказал эксперт.

При выявлении брака покупатель должен подать претензию к продавцу. Далее продавец должен выполнить одно из требований потребителя: произвести замену устройства или выполнить ремонт. Экспертиза проводится за счет продавца.

«Что касается возврата денег. При несущественном браке требовать средства за покупку можно только в течение первых 15 дней. Далее возврат средств возможен только при существенном браке. Существенным брак считается в том случае, если расходы на устранение неисправности сопоставимы со стоимостью нового устройства», – добавил Павлов.

По словам эксперт, проводимая продавцом экспертиза по закону может занимать разные промежутки времени. Дедлайн зависит от требования потребителя: если он хочет вернуть деньги, то экспертиза должна быть проведена в течение 10 дней, если нужен ремонт или замена, то до 30 дней.

«В случае отсутствия гарантии экспертиза проводится по инициативе потребителя. Потребовать возврат денег в данном случае можно в промежутке времени до двух лет после покупки. При условии, что продавец не ликвидировал юрлицо», – сказал Павлов.

По словам юриста, в условиях параллельного импорта купить новый iPhone без гарантии не так уж и сложно. Смартфоны Apple часто продают так называемые челноки. Они привозят небольшие партии iPhone из других стран и перепродают их в России через соцсети и мессенджеры, сайты с онлайн-объявлениями и небольшие интернет- или оффлайн-магазины. К тому же нередко такие продавцы, сбыв небольшую партию, просто ликвидируют юрлицо, поэтому направить претензию не к кому.