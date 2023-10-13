В Meta* заявили, что будут удалять контент авторства ХАМАС

Американская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) (соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) будет удалять контент производства ХАМАС или тех, кто поддерживает движение. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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В компании подчеркнули, что правительство США относит ХАМАС к иностранным террористическим движениям.

«ХАМАС запрещен на наших платформах, и мы удаляем восхваления и поддержку этой организации, когда нам становится об этом известно, продолжая при этом разрешать общественно-политический дискурс», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что продолжат публиковать новости, вопросы, связанные с правами человека, или академические, нейтральные и осуждающие дискуссии.

Для мониторинга поступающей в соцсети информации в Meta создан специальный оперативный центр, в который входят люди, свободно говорящие на арабском языке и иврите. С 7 октября в соцсетях компании были удалены или помечены как «тревожные» 795 тысяч единиц контента.