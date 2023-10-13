Российские ученые улучшили производство наноструктур для электроники

Учёные из МГУ им. М. В. Ломоносова усовершенствовали метод создания полимерных наноструктур для современных электронных устройств и энергетических технологий. Их подход позволяет получать эти материалы без необходимости использовать крайне высокое давление.

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Они разработали новый способ создания фуллереновых наноструктур, который не требует экстремальных условий. Эти наноструктуры формируются автоматически, когда фуллерен обрабатывается смесью сурьмянных хлоридов. Изменяя пропорции начальных материалов, исследователи могут регулировать длину полимера и эффективно синтезировать полимер в кристаллической форме.

Фуллерены являются важными материалами в молекулярной электронике и часте устройств, таких как солнечные батареи и топливные элементы. Упорядоченные наноструктуры, созданные из полимерных фуллеренов, повышают эффективность этих устройств. Эта разработка также открывает дорогу к созданию новых полимерных материалов с высокой электропроводимостью, что актуально для органичной оптоэлектроники. Учёные планируют дальнейшие исследования и испытания материалов в оптоэлектронных устройствах.