Российские ученые разработали анализатор парниковых газов

В пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ рассказали, что российские ученые создали анализатор парниковых выбросов "Ласточка", который способен определять направление потока и содержание газов в атмосфере, пишет ТАСС.

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Разработкой занимались ученые из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Искусственный интеллект", базирующегося в Московском физико-техническом институте.

По словам ведущего эксперта центра Александра Родина, анализатор может использоваться как в составе измерительных станций, так и автономно на удаленных территориях, таких как лес или тундра, для количественной оценки эмиссии или поглощения парниковых газов.

Сравнительно с зарубежными аналогами, российский анализатор способен измерять сразу три вида выбросов (метан, углекислый газ и водяные пары), что делает его более эффективным средством контроля над выбросами парниковых газов.