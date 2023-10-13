Российские ученые разработали анализатор парниковых газов
В пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ рассказали, что российские ученые создали анализатор парниковых выбросов "Ласточка", который способен определять направление потока и содержание газов в атмосфере, пишет ТАСС.
Разработкой занимались ученые из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Искусственный интеллект", базирующегося в Московском физико-техническом институте.
По словам ведущего эксперта центра Александра Родина, анализатор может использоваться как в составе измерительных станций, так и автономно на удаленных территориях, таких как лес или тундра, для количественной оценки эмиссии или поглощения парниковых газов.
Сравнительно с зарубежными аналогами, российский анализатор способен измерять сразу три вида выбросов (метан, углекислый газ и водяные пары), что делает его более эффективным средством контроля над выбросами парниковых газов.
Измерение объемов выбросов и поглощения парниковых газов важно в контексте приоритета снижения нагрузки на окружающую среду, источником которой выступает хозяйственная деятельность человека. Использование анализаторов позволяет более эффективно контролировать эти показатели. В отличие от зарубежных аналогов, российский прибор производит измерение сразу трех видов выбросов вместо одного - метана или углекислого газа. Фонд поддержки проектов НТИ