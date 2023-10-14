Россиянам рассказали, как решить проблему зависания смартфона

В некоторых случаях проблему зависания смартфона может решить не перезагрузка, а именно ручное выключение и включение устройства. Об этом сообщает издание «Секрет Фирмы», ссылаясь на экспертов Роскачества.

По данным Роскачества, перезагрузка затрагивает только программное обеспечение смартфона. При этом выключение и включение «обнуляет» состояние и аппаратной части устройства тоже.

Во время выключения полностью отключается питание. Таким образом, при включении устройство заново определяет все аппаратные и программные компоненты. При перезагрузке же продолжает работать внутренняя память. Следовательно, в вопросе исправления багов выключение и включение может быть более эффективным решением.

«Перезагрузка может в определенной степени решить проблему, вызванную программным обеспечением, и достичь хороших результатов. Но она не произведет диагностику и, возможно, не избавит от «хронических болячек» смартфона», – сказали в Роскачестве.