В Android добавят настройки для быстрого переключения между активными SIM

В Android 14 появятся «Быстрые настройки» для удобного переключения между активными SIM-картами или eSIM.

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В Google сообщили о намерениях добавить в Android плитку «Быстрых настроек», чтобы пользователь мог как можно быстрее и с удобством переключаться между активными SIM или eSIM.

Сейчас, чтобы это сделать, приходится в общих настройках выбирать «Настройки сети и Интернета», нужную SIM-карту и задавать предпочтения для мобильных данных и / или звонков. Но если пользователь в пути или держит смартфон в одной руке, такие настройки могут быть очень неудобными.