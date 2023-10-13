В центре Мехико нашли ацтекскую расписную фигурку змеи

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили в древней столице ацтеков хорошо сохранившуюся фигурку змеи, покрытую разнообразием красок.

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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте INAH. Оно было сделано в древней столице, городе Теночтитлане. На его месте впоследствии вырос город Мехико. Теночтитлан был расположен на острове на западном берегу озера Тескоко, которое является исторической частью современного Мехико.

Любопытная реликвия была обнаружена, когда археологи проводили раскопки на месте бывшей Школы юриспруденции UNAM, расположенной в историческом центре Мехико. Они раскопали ацтекскую фигурку змею, находившуюся на глубине 4,5 метра под уровнем современной улицы. Фигурка оказалась достаточно массивной - ее длина составляет 1,8 метра, а высота - один метр. По мнению исследователей, она была найдена вне своего первоначального места расположения.

Настоящей удачей для исследователей оказалось то, что фигурка сохранила часть своих цветов. Этому поспособствовал особый состав местной почвы. Так, эксперты нашли следы охры, красного, синего, черного и белого пигментов, которые покрывают более 80 процентов поверхности змеи. Для консервации цветов предполагается использовать специальную камеру влажности, что позволит стабилизировать состояние пигментов и не допустить их исчезновения.