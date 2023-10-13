В работе соцсети X произошел сбой
Неполадки в работе сервиса микроблогов X (ранее Twitter) наблюдаются в некоторых странах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее масштабные сбои зарегистрированы в Великобритании, Германии, Испании, Канаде, Польше, США, Франции и Японии.
Большая часть жалоб поступает на работу приложения и сайта.
Также о неполадках в работе сервиса сообщали пользователи из Ирландии, Италии, Мексики, Турции, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции.