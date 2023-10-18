Самые сложные боевые самолеты в истории

Самолеты — крайне комплексные машины, но сложность гражданских самолетов меркнет на фоне военных. Они не только используют передовые технологии, но и зачастую требуют от пилотов безупречной подготовки. Портал SlashGear рассказал о самых сложных военных самолетах.

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Lockheed U-2

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Разведывательный самолет времен холодной войны и, пожалуй, самый печально известный шпионский аппарат в истории. Его вылеты держались в секрете, оно U-2 в одночасье прославился на весь мир, когда советские военные сбили один из этих самолетов над Свердловском. Им довольно тяжело управлять из-за специфической конструкции и легкого корпуса: по своим характеристикам U-2 больше напоминает планер.

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SR-71 Blackbird

Еще один самолет-разведчик. SR-71 Blackbird — обладатель рекорда по скорости, разогнавшийся до 2,9 Маха 28 июля 1976 года. Экстремальная высота полета и подвижность машины позволяли ей изучать площадь в 160 000 квадратных километров всего за час, однако превосходные характеристики бросали вызов даже опытным пилотам из-за высоких перегрузок на взлете.

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Corsair F4U-4

Один из величайших боевых самолетов эпохи Второй мировой. Corsair F4U-4 некогда побил рекорд по скорости среди одноместных одномоторных истребителей, но на практике он был довольно непростой машиной. Для того, чтобы сохранить управление, пилот не мог расслабиться ни на мгновение. Помимо этого, F4U-4 было непросто посадить на палубу авианосца: приземление требовало безупречного захода на посадку под правильным углом.

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F-117 Nighthawk

F-117 Nighthawk стал прорывом в области самолетов-невидимок. Одноместный дозвуковой штурмовик стал первой невидимкой на вооружении военно-воздушных сил США — по тем временам он был последним словом технологий. Специальное антирадарное покрытие, выхлопные отверстия, рассеивающие жар от двигателей, угловатая конструкция для отражения радарных волн… Правда, ради всего этого конструкторы пожертвовали аэродинамической стабильностью машины. Из-за этого пилоты прозвали высокотехнологичный самолет «шатающимся гоблином».

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AV-8B Harrier II

AV-8B Harrier II на данный момент является единственным самолетом вертикального взлета и посадки на вооружении армии США. Сейчас он выступает незаменимым инструментом для морпехов и поддержки наземных войск, но так было не всегда. Первое время пилотам было очень тяжело освоить принципиально новый механизм взлета и посадки, что нередко приводило к несчастным случаям.

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F-86 Sabre Fighter

Многие эксперты считают F-86 Sabre Fighter одним из лучших боевых самолетов в Корейской войне. Другой вопрос, что он появился в непростой период, когда военная авиация начала переходить на реактивные двигатели. Обычные пропеллеры выдают гораздо меньшую скорость, но большую стабильность — в отличие от реактивов, которыми довольно сложно управлять без опыта. Пилоты были вынуждены проходить интенсивные тренировки, чтобы добиться молниеносных рефлексов и выдерживать сильные перегрузки при скоростных маневрах.