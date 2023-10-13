Сбои на Flightradar вызваны подделкой данных о местоположении
Сбои в работе Flightradar произошли из-за того, что «отдельные лица подделывают данные о местоположении самолетов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аккаунт в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Нам известно о некоторых ошибочных сигналах в Подмосковье, указывающих на то, что несколько самолетов выдают сигнал 7700. Это вызвано тем, что отдельные лица подделывают данные о местоположении самолета. Наша команда работает над решением этой проблемы», – отмечено в сообщении.
Второй за последние два дня сбой произошел в работе сервиса Flightradar, свидетельствуют данные с приложения сервиса.
В сервисе появилась информация о многочисленных сигналах General emergency (Общая тревога), которые подают российские пассажирские рейсы. При этом все самолеты находятся в воздухе и не меняют маршрут следования.
Накануне сбой произошел в системе отслеживания самолетов, которой пользуется Flightradar, в результате чего борты российских авиакомпаний подавали сигналы тревоги, а несколько десятков авиалайнеров других стран отображались находящимися в небе в районе подмосковной Электростали.