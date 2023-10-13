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Литва попросила содействия Google в расследовании кибератаки на школы

Литва просит содействия корпорации Google в расследовании массированной кибернетической атаки на образовательные и воспитательные учреждения страны. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил директор национального центра кибернетической безопасности Людас Алишаускас.

Литва попросила содействия Google в расследовании кибератаки на школы
© globallookpress.com

"Для проведения кибератаки были использованы фиктивные адреса электронной почты, созданные на платформе Google, вероятно, специально для этой акции. Мы конструктивно сотрудничаем с Google в расследовании инцидента", - сказал он.

Около 900 школ, детских садов и других образовательных и воспитательных учреждений Литвы получили сообщения по электронной почте с угрозами взрыва. По словам министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса, происходящее выходит за рамки здравого смысла.

"Это преступные и не поддающиеся разуму действия", - утверждал он.

Госбезопасность считает лавину этих угроз кибернетической атакой, организованной недружественными странами.