Литва попросила содействия Google в расследовании кибератаки на школы
Литва просит содействия корпорации Google в расследовании массированной кибернетической атаки на образовательные и воспитательные учреждения страны. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил директор национального центра кибернетической безопасности Людас Алишаускас.
"Для проведения кибератаки были использованы фиктивные адреса электронной почты, созданные на платформе Google, вероятно, специально для этой акции. Мы конструктивно сотрудничаем с Google в расследовании инцидента", - сказал он.
Около 900 школ, детских садов и других образовательных и воспитательных учреждений Литвы получили сообщения по электронной почте с угрозами взрыва. По словам министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса, происходящее выходит за рамки здравого смысла.
"Это преступные и не поддающиеся разуму действия", - утверждал он.
Госбезопасность считает лавину этих угроз кибернетической атакой, организованной недружественными странами.