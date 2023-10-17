Гадкий утенок: как Chrysler пыталась создать ядерный танк

Chrysler TV-8 задумывался как танк судного дня. Машина, которая уничтожала бы все на своем пути до тех пор, пока не закончатся боеприпасы — или ее не уничтожат первой. Танк на базе ядерного двигателя мог спокойно пройти путь от Парижа до Москвы и обратно, по пути заехав в Одессу.

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Chrysler TV-8 нельзя назвать самым стильным танком на свете: по факту, многие назовут его уродливым. Но инженеров компании этот нюанс не слишком заботил: главное отличие TV-8 от конкурентов — не внешний вид, но технологии. Ядерный танк предполагает важнейшее стратегическое преимущество — практически неограниченную дальность действия. Бензин обладает сравнительно низкой удельной энергоемкостью в 46,4 мегаджоуля на килограмм; дизельное топливо показывает чуть более высокий результат — 48 мегаджоулей на килограмм. Малообогащенный уран же выдает 5 184 000 мегаджоулей. Иными словами, каждый фунт ядерного топлива обеспечивает в 108 000 раз больше энергии, чем дизельное.

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Прототип TV-8 обладал заоблачной дальностью действию просто благодаря ядерному топливу — это значительно облегчало логистику. Конечно, танк по-прежнему нуждался в регулярных поставках боеприпасов и питания для экипажа, но не более того. Никаких топливных грузовиков, никаких споров между военачальниками насчет очередности снабжения.

Chrysler хотела, чтобы прототип танка мог пережить взрыв ядерной бомбы, поэтому все самые важные элементы машины были размещены в башне. 90-миллиметровое орудие, боеприпасы, все члены экипажа — даже сам двигатель. И все это добро в сумме весило каких-то 25 тонн. Для сравнения, американский средний танк M4 Sherman достигал массы в 42 тонны в зависимости от варианта.

Однако прототип ядерного танка обладал серьезными недостатками. Прежде всего, ядерное топливо было задумкой на будущее — опытный образец машины работал на бензине. Он получил бы ядерный двигатель только при дальнейшей проработке дизайна. Но гораздо более весомой проблемой был тот факт, что неограниченная дальность действия не давала никаких тактических преимуществ по сравнению с обычными танками.