Ученые нашли объяснение загадочному потемнению похожей на Солнце звезды

Международная группа астрономов объяснила необычное потемнение звезды, похожей на Солнце, первым в истории наблюдений столкновением двух планет-гигантов. Об этом сообщает Space.com.

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В исследовании участвовали ученые из Лейденского университета в Нидерландах и Бристольского университета в Британии. Столкновения между планетами часто случались на заре Солнечной системы, поэтому открытие проливает свет на развитие космических районов, подобных нашему.

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Астрономы впервые заметили последствия столкновения двух суперземель — ледяных гигантов, более массивных, чем Земля, но более легких, чем Нептун — в декабре 2021 года, когда родительская звезда планетной системы 2MASS J08152329-3859234 внезапно потускнела.

Последующие наблюдения показали, что затемнение было связано с неким эффектом, продлившимся около 500 дней.

Основываясь на температуре и размере затмевающего материала (данные получены от компьютерной модели), команда пришла к выводу, что звезду «затемнили» обломки, образовавшиеся после столкновения двух планет-гигантов. Они выстроились перед звездой так, что уменьшили ее яркость в видимых длинах волн.

Space.com называет эту звезду «обычным объектом», которому около 300 миллионов лет, то есть она намного моложе Солнца (4,6 миллиарда лет). Она расположена на расстоянии в 567,2 парсека (1850 световых лет) от Земли в созвездии Корма.

Ученые отмечают, что множественные столкновения планет были обычным явлением в начале истории Солнечной системы. Исследования показывают, что такие столкновения прекратились около 3,9 миллиарда лет назад, уступив место относительно стабильной системе.

При этом результаты нового исследования позволяют предположить, что «зрелые» планеты также могут сталкиваться.