Ученые объяснили, почему коронавирус у младенцев протекает легко

Ученые из Стэнфордского университета установили, что коронавирус у младенцев почти всего протекает легко. Оказалось, что их носовые пазухи способны подавлять инфекцию. Об этом сообщает EurekAlert.

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Младенцы, как и все остальные группы населения, могут заразиться коронавирусом. Тем не менее, COVID у маленьких детей протекает быстро и без каких-либо осложнений. Ученые стремились выяснить, какие механизмы обеспечивают легкое течение болезни.

Ученые взяли образцы крови и мазки из носа у 54 детей в возрасте до двух лет, которые болели коронавирусом. У всех инфицированных детей симптомы заболевания были выражены слабо. Также в исследовании участвовали взрослые люди, зараженные COVID.

В крови взрослых, которые болели коронавирусом, наблюдалось значительное повышение уровней сигнальных белков, свидетельствующих о наличии воспаления в организме. У детей высокая концентрация этих белков была обнаружена в полостях носа, в то время как в крови их уровень оставался нормальным.

Вероятнее всего, микрофлора носа младенцев оказалась способна подавлять коронавирусную инфекцию и предотвращать ее проникновение в организм.