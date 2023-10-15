Ученые поняли, когда появляется сознание у человека

Международная группа исследователей под руководством Канадского института перспективных исследований в Торонто установила, что сознание у человека появляется до рождения. К такому выводу авторы пришли, проведя мета-анализ более ранних исследований. Свою статью они представили в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Сознание — способность ощущать свою индивидуальность, переживать субъективный опыт, анализировать внешний мир и отдавать себе отчет в событиях. Принято считать, что кроме людей сознанием обладают высшие приматы, слоны и дельфины. Однако когда появляется сознание, до сих пор неизвестно, но существуют три основные теории. Первая теория гласит о том, что оно появляется спустя время после рождения, вторая — что первые признаки сознания появляются сразу после появления на свет, а третья — что оно есть у людей еще до рождения.