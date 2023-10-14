Половина человечества до сих пор не пользуются смартфонами

Ассоциация операторов мобильной связи (GSMA) провела исследование, сколько людей в мире пользуются смартфонами. Оказалось, что в настоящее время таких людей насчитывается порядка 55% от населения планеты.
В цифрах это 4,3 млрд человек. То есть речь идёт и о том, что почти половина человечества до сих пор не имеет возможности пользоваться смартфонами.
Интернетом в мире пользуются 4,6 млрд человек: 4 млрд выходят в сеть через смартфоны, 600 тысяч используют обычные телефоны. И, несмотря на то, что 92% жителей Земли проживают в зонах покрытия мобильной сети, 3,4 млрд человек не имеют доступа к интернету.
Среди людей, которые не могут выйти в сеть, указываются 59% жителей Чёрной Африки и 52% Южной Азии.
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