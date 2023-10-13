Более половины жителей планеты пользуются смартфонами

В ежегодном отчете о состоянии мобильного интернета Ассоциация операторов мобильной связи GSMA сообщила, что число владельцев смартфонов в мире достигло 4,3 млрд человек. Это около 55% от общего населения Земли.

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Согласно исследованию, 4,6 млрд человек являются пользователями интернета, причем 4 млрд из них подключаются к сети при помощи смартфонов. Остальные 600 млн человек используют для выхода в интернет обычные телефоны.

Несмотря на внушительные цифры, почти 3,4 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к сети, несмотря на то, что 92% населения Земли живет в зонах покрытия сотовой связью. Среди людей, не имеющих выхода в сеть, указывается 59% населения Черной Африки и 52% — Южной Азии.